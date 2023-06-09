Врач назвала симптомы приводящей к слепоте болезни

По словам специалиста, глаукома - серьезное заболевание, которое может привести к слепоте. Выявить глаукому на ранней стадии можно, если регулярно измерять глазное давление. Это становится особенно важным для людей старше сорока лет, поскольку с возрастом риски возрастают, а также для тех, у кого есть наследственная предрасположенность.