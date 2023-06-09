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Кардиолог рассказал о том, как может протекать инфаркт и микроинсульт

В некоторых случаях незаметный инфаркт миокарда может произойти у большого числа людей в разное время жизни, сообщает кардиолог Александр Мясников в интервью для журнала «Медикфорум».

Кардиолог рассказал, как может протекать инфаркт и микроинсульт
© ЧП Столица

Врач подчеркнул, что инфаркты и микроинсульты могут проходить без симптомов, что является крайне опасным, так как человек может не понимать, что страдает от этих заболеваний и не обращаться за медицинской помощью своевременно.

Мясников отмечает, что безболевая ишемия чаще всего возникает у людей с деменцией, сахарным диабетом, атеросклерозом, а также у курящих людей. Такие незаметные заболевания могут привести к серьезным осложнениям и даже к летальному исходу.

Врач рассказывает, что микроинсульт происходит из-за закупорки кровеносных сосудов в мозге, которые не дают достаточно кислорода мозгу. Это заболевание может быть предупреждением о настоящем инсульте. В таких случаях, у пациентов наблюдаются различные симптомы, такие как онемение, боли в голове, нарушение координации.

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