Кардиолог рассказал, как может протекать инфаркт и микроинсульт

В некоторых случаях незаметный инфаркт миокарда может произойти у большого числа людей в разное время жизни, сообщает кардиолог Александр Мясников в интервью для журнала «Медикфорум».

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Врач подчеркнул, что инфаркты и микроинсульты могут проходить без симптомов, что является крайне опасным, так как человек может не понимать, что страдает от этих заболеваний и не обращаться за медицинской помощью своевременно.

Мясников отмечает, что безболевая ишемия чаще всего возникает у людей с деменцией, сахарным диабетом, атеросклерозом, а также у курящих людей. Такие незаметные заболевания могут привести к серьезным осложнениям и даже к летальному исходу.