Названы способы защиты от аллергии в сезон тополиного пуха

В Москве в самом разгаре сезон тополиного пуха. Для некоторых жителей столицы он доставляет массу неудобств вплоть до проблем со здоровьем. Детский врач-аллерголог Коломенской больницы Ирина Овасапян назвала способы защиты от аллергии в этот сезон.

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Специалист отметила, что сам по себе пух не является аллергеном, так как на нем нет веществ, способных вызвать такую реакцию у людей. Однако на нем переносится пыльца других растений, которые цветут в это же время. Именно она может стать причиной возникновения аллергии у человека.

— При появлении симптомов аллергии в сезон тополиного пуха не нужно сдавать анализы на аллергию к пыльце тополя, так как пух не является пыльцой. Выделения из носа, чихание, зуд в носу, слезотечение, покраснение глаз — скорее всего, это реакция на цветение злаковых трав, — объяснила Овасапян.

Врач порекомендовала во избежание аллергических проявлений не выходить на прогулки в ветреную погоду. Следует закрывать окна в помещениях, а если проветривание все же необходимо, закрывать пуху доступ москитными сетками. Лицам, подверженным аллергическим реакциям, нужно перемещаться по улицам в очках и медицинских масках.

Также можно применять специальные мини-фильтры для носа. В случае серьезного течения аллергии врач рекомендует обращаться к специалистам за консультациями, передает сайт Министерства здравоохранения Московской области.