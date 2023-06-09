Вещество из пищевых добавок способно замедлить старение

Ученые из Медицинского центра Колумбийского университета в Ирвинге (США) обнаружили способ, который позволяет замедлить старение у некоторых видов животных. Такое действие оказывает таурин, сообщает Science.

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Эта аминокислота естественным образом вырабатывается в организме человека, содержится в продуктах животного происхождения. Таурин также добавляют в энергетические напитки и спортивное питание.

В рамках исследования выяснилось, что у мышей и людей в организме становится меньше таурина с возрастом. У человека количество этого вещества сокращается на 80% к 60 годам по сравнению с уровнем, который был в детстве.

Ученые восстановили в организмах возрастных животных содержание таурина, характерное для молодости. Черви Caenorhabditis elegans прожили на 10-23% дольше, мыши — на 10-12%. Помимо этого, мыши после курса таурина сохранили мышечную силу и метаболизм сахара в лучшем состоянии, а признаки старания например повреждения ДНК, стали у них менее выражены. Макаки-резусы, которым полгода давали добавки с таурином, показали лучшие состояние костей, обмен веществ и иммунитет.

Ученые сделали вывод, что таурин «тормозит или замедляет скорость старения». При этом пока не ясно, как конкретно вещество действует на организм. Доказательств омолаживающего эффекта тоже нет.

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