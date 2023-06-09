Согласно последним исследованиям, почти половина работающих россиян систематически спят меньше, чем нужно. В чем опасность такого образа жизни, "Вечерней Москве" рассказал сомнолог Михаил Полуэктов.

По словам специалиста, постоянный недосып снижает способность организма противостоять инфекциям и болезням. Сокращение сна даже на час становится причиной того, что сопротивляемость организма инфекционным возбудителям заметно ухудшается.

Полуэктов говорит, что сейчас нормой для взрослого человека считается сон 7-9 часов в сутки. Тем не менее эта формула не универсальна, важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека: кому-то достаточно 6-7 часов, кто-то не может спать меньше 8-9.

Чтобы недосып исчез, важно приучить организм ко сну в одно и то же время. Например, с 22:00 до 6:00. Помогут и расслабляющие процедуры: легкий массаж, ванна, ароматерапия.

Спальню необходимо обустроить так, чтобы не испытывать дискомфорт. Выключить все источники света и гаджеты. Стоит также проветрить комнату и настроить кондиционер на температуру, которая подойдет для сна.

Ранее "Рамблер" писал о связи недосыпа с инфарктом.