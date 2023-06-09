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Врач Малышева объяснила, чем опасна хроническая усталость

В эфире передачи «Жить здорово!», телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что постоянная усталость может быть симптомом миастении.

Миастения — это аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, характерным признаком которого является быстрая утомляемость и слабость всех мышц в организме.

Специалист подчеркнула, что если вовремя не распознать болезнь и не начать лечение, это чревато серьезными последствиями вплоть до летального исхода. Ведь ослабевающие мышцы в конце концов попросту откажут.

Так, например, может наступить миастенический криз, при котором гортанные и дыхательные мышцы перестают работать. Нарушение дыхательной функции может привести к смерти пациента.

5 симптомов, при которых стоит обратиться к неврологу

Малышева посоветовала при симптомах хронической усталости немедленно обращаться к специалисту, который подтвердит или опровергнет диагноз и при необходимости назначит лечение, позволяющее остановить болезнь и восстановить мышцы.

Ранее были названы болезни, на которые может указывать резкое похудение.

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