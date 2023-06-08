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Врач Овсянникова посоветовала не принимать холодные ванны после солнечных ожогов

Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова рассказала, как защитить кожу во время жары.

Врач призвала не принимать холодные ванны после солнечных ожогов
© unsplash.com

В беседе с Сиб.фм она заявила, что при первых признаках обгорания необходимо зайти в помещение или тень, выпить воды.

«Если повреждения незначительные, то в течение трёх — пяти дней после солнечного ожога следует воздержаться от солнечных ванн для восстановления кожи. Снять неприятные ощущения поможет прохладный душ или компрессы на пострадавший участок кожи», — посоветовала эксперт.

По её словам, при появлении волдырей нужно охладить кожу, обмыть чистой водой и нанести мазь, после чего обратиться к врачу.

При солнечных ожогах не рекомендуется принимать холодные ванны, протирать кожу спиртсодержащими растворами, наносить на пострадавший участок кисломолочные продукты.

«В жаркие дни одевайтесь в просторную, светлую одежду из натуральных тканей. Она хорошо отражает ультрафиолетовые лучи, не препятствует воздухообмену», — сказала Овсянникова.

Она напомнила и о важности использования солнцезащитных средств.

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