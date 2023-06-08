Ученые выявили признаки угрозы инсульта

Ученые из Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде выяснили, что риск инсульта заметно выше у людей, которые испытывают проблемы со сном. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Neurology.

Исследователи изучили данные нескольких десятков тысяч человек. Обнаружилось, что если у добровольца пять и более симптомов бессонницы, то риск инсульта становится выше на 51% в сравнении с теми, кто таких проблем не испытывает.

К факторам, которые усиливают вероятность инсульта, относятся слишком раннее пробуждение и невозможность заснуть; частое пробуждение ночью; усталость с утра; сонливость днем.

Среди признаков бессонницы также усиленную тревогу и депрессию, раздражительность, проблемы памяти и концентрации. Стоит насторожиться и в том случае, если ошибки и несчастные случаи учащаются.

По словам директора Центра медицины сна Северо-Западного университета в Чикаго Филлис Зи, даже в том случае, когда у человека фиксируют от одного до четырех симптомов, вероятность инсульта повышена на 16%. Из-за плохого сна нарушается обмен веществ, давление, возникают воспалительные процессы. Это и есть факторы инсульта. Гипертония, которая возникает из-за плохого сна, также способствует многим заболеваниям сердца и сосудов.

По словам специалиста, бессонница способна вызвать не только инсульт, но и многие другие серьезные патологии. В их числе диабет и деменция.

Снизит риски тяжелых заболеваний полноценный сон ночью, который длится не менее семи часов. Важны также правильное питание и регулярная физическая нагрузка.

Ранее "Рамблер" писал о неочевидных признаках инсульта.