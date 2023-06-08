Сомнолог Павел Кудинов рассказал, чем опасны недосыпы и почему люди не высыпаются. Причины проблем со сном он назвал в эфире "Радио 1".

По словам медика, недосыпы снижают работоспособность, память, внимание, скорость реакции, иммунитет, а также увеличивают риски инфекционных и онкологических заболеваний.

Причиной проблемы может быть то, что некоторые люди страдают от остановки дыхания во сне, которые приводят к микропробуждениям. Из-за этого сон оказывается некачественным.

Недосып может быть следствием бессонницы, вызванной психологическими проблемами. Как объяснил врач, бессонница бывает двух типов: когда человек не может заснуть и когда просыпается посреди ночи, и сон пропадает. Первый случай указывает на тревожные расстройства, а второй - на депрессию.