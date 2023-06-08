Стало известно, как упражнения помогают контролировать сахар

Если заниматься спортом во второй половине дня, это может сыграть ключевую роль в контроле сахара у людей с диабетом второго типа. Такой вывод сделали ученые из Brigham and Women's Hospital совместно с Look AHEAD.

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Пациенты, которые уделяют время физической активности во второй половине дня, лучше контролируют уровень глюкозы в крови по сравнению с другими группами. В исследовании участвовали более 2400 человек, чью активность измеряли с помощью специальных устройств.

Людям, занимавшимся спортом после обеда, удалось сократить прием гипогликемических препаратов. Однако результаты не берут во внимание некоторые факторы, например сон и питание.

Итоги исследования станут фундаментом для того, чтобы разработать индивидуальные программы ухода и лечения для людей с диабетом. Если тему продолжат изучать, появится возможность подтвердить результаты экспериментально и выявить, какие механизмы лежат в основе связи между временем суток и уровнем сахара в крови.

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