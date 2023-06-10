Ученый объяснил, как не умереть при отравлении алкоголем

МОСКВА, 10 июня, ФедералПресс. При отравлении алкоголем необходимо вовремя принять ряд мер, которые могут помочь спасти жизнь. Об этом рассказал директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий.

© РИА "ФедералПресс"

Эксперт сообщил, что если технологический процесс производства алкогольных напитков учитывает все важные правила, то алкоголь не может оказывать смертельного воздействия на организм.

Однако если в напиток попадет метиловый спирт, то даже небольшая доза алкоголя может стать опасной.

Основными симптомами отравления алкоголем, по словам Вадима Негребецкого, являются потеря сознания, рвота, проблемы со зрением и дыханием, а также нарушенное кровообращение.