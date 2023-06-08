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Стали известны самые распространенные ошибки россиян при приеме лекарств

Покупка лекарств без рецепта, нарушение условий их хранения и употребление алкоголя являются самыми частыми ошибками россиян, которые они совершают во время лечения. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на результаты исследования, в рамках которого были обобщены сведения за последние 3 года.

Так, 44% граждан РФ покупали рецептурные препараты без рецепта и назначения врача. Подобных действий придерживались преимущественно женщины (48% против 39% мужчин) и россияне с высшим образованием (51%).

В свою очередь, 22% респондентов нарушали условия хранения лекарств. Как оказалось, чаще остальных неправильно держат дома медицинские препараты неработающие россияне (23%) и граждане в возрасте от 35 до 44 лет (27%).

Почему опасно пропускать прием лекарств

И, наконец, каждый пятый участник исследования (20%) признался, что употреблял алкогольные напитки во время приема медикаментов. Чаще всего так поступали мужчины (25% против 16% женщин), люди в возрасте от 25 до 34 лет (23%) и с хорошим финансовым положением (33%).

Отмечается, что опрос проводился в мае текущего года среди 1 000 человек в возрасте от 18 лет и старше, а статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Ранее специалист-кардиолог Евгений Шляхто рассказал, чем грозит отказ от приема лекарств против гипертонии, назначенных врачом.

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