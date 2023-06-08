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81-летний невролог Рестак рассказал, как сохраняет острый ум

Риск деменции в разы выше у людей, которые не тренируют мозг. Американский невролог Ричард Рестак, которому 81 год, рассказал, каких правил придерживается, чтобы его ум и память оставались острыми.

По словам Рестака, он читает художественную литературу: продвижение по сюжету и запоминание деталей тренирует память. Картины он старается фиксировать в деталях. Невролог рассматривает произведение искусства, запоминает, а затем мысленно описывает, что увидел, в мельчайших подробностях.

Кроме того, врач каждый день отдыхает или спит полчаса днем. По его словам, дневной сон облегчает запоминание информации надолго. Такая практика полезна и в том случае, если человек мало спит ночью, поскольку сохраняет здоровье мозга.

Интеллектуальные игры тоже тренируют мозг. В числе любимых игр Ричарда Рестака бридж, шахматы и “20 вопросов”. Суть последней в том, чтобы отгадать, кого или что загадали другие игроки, задав не более 20 вопросов.

Питание также важно для того, чтобы интеллектуальные способности человека не ухудшались. Невролог использует правило “Brain Foods”. В этой фразе каждая буква обозначает продукты определенного типа, которые необходимы организму:

  • B (berries, beans): ягоды и бобы.
  • R (rainbow): фрукты и овощи цветов радуги.
  • А (antioxidants): антиоксиданты.
  • I (include): нежирные белки и белки растительного происхождения.
  • N (nuts): орехи.
  • F (fiber): продукты, богатые клетчаткой, ферментированные продукты.
  • О (oil): растительные масла.
  • O (omega): продукты, богатые омега-жирами.
  • D (dairy): молочные продукты.
  • S (spices): специи.

Врач к этому перечню добавляет еще темный шоколад: согласно исследованию 2020 года, флавоноиды какао способны улучшать память о повседневных событиях у здоровых людей.

Ученые обнаружили способ сохранить память при старении

Чтобы запоминать важную информацию, Рестак использует мнемонические приемы: визуализацию, придумывание историй, ассоциативные ряды. Это полезно, если человеку бывает непросто что-то запомнить.

Физическая активность тоже необходима, чтобы поддерживать в норме мыслительные функции. Даже ходьба, прогулки, домашние дела помогают поддерживать внимание и память, а также сенсорную и моторную функцию пожилых людей.

Ранее "Рамблер" писал об американке с идеальной памятью.

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