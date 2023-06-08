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Остеопат Животов объяснил, в чем опасность выгнутых назад коленей

Если ноги заметно изгибаются назад, это может указывать на серьезные сбои в организме. Об этом "Доктору Питеру" рассказал остеопат, мануальный терапевт Владимир Животов.

Остеопат объяснил, в чем опасность выгнутых назад коленей
© Pxhere

Изгиб коленей назад говорят о том, что у человека снижена прочность соединительной ткани. Она сильно растягивается, а связки недостаточно упругие. Колени выгибаются назад из-за того, что связки не могут удерживать коленный сустав в правильном положении.

Указанное положение ног может сигнализировать и о других проблемах со здоровьем. В их числе сколиоз, приобретенные травмы, которые смещают центр тяжести. Если у человека есть такая особенность положения колен, стоит заняться здоровьем.

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По словам доктора, при наличии такого симптома необходимо восстанавливать прочность соединительной ткани, устранять последствия травм. Помогут такие врачи, как остеопат, эндокринолог, нутрициолог. По рекомендации врача важно принимать витамин D. Самолечением заниматься не стоит.

Ранее "Рамблер" рассказывал о причинах боли в коленях.

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