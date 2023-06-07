Врачам пришлось удалить мозговой имплант пациентки после банкротства производителя
Отчет об этом случае опубликован в научном журнале в Brain Stimulation, сообщает iflScience. У Риты Леггетт была диагностирована тяжелая хроническая эпилепсия, когда ей было 3 года. Она перепробовала несколько вариантов лечения, но ни один не помог. Когда ей было за 40, женщине имплантировали устройство Neurovista с интерфейсом «мозг-компьютер», предназначенное для обнаружения надвигающихся приступов. Хотя результаты испытаний устройства были неоднозначными, оно хорошо сработало у Леггет — благодаря предупреждениям она вовремя принимала лекарства и предотвращала приступы.
«К сожалению, исследование Neurovista было прекращено из-за финансовых проблем, что потребовало эксплантации устройства из головы пациентки», — пишут авторы статьи.
Без устройства она больше не может выполнять определенную работу, водить машину и даже уверенно общаться.
«Исходя из рассказов пациентки, представляется, что она психологически "слилась" с технологией в том смысле, что ее субъективные переживания воплощали пересмотр ее самопонимания: "мы стали одним целым"; "с этим устройством я обрела себя"», — говорится в исследовании.
Команда написала, что это дело вызвало этические опасения в отношении прав любого «нового человека» (то есть пациента с расширенными способностями). Устройство было установлено в 2010 году и снято через несколько лет. Тем не менее, женщина все еще ощущает потерю и опустошенность.
«Вынужденное удаление импланта может иметь серьезные экзистенциальные побочные эффекты. Это было больше, чем устройство, извлеченное из мозга пациента. Скорее, компания была ответственна за создание нового человека. Устройство было собственностью компании, а не пациента, что привело к экзистенциальной зависимости. В некотором смысле, компания владела "новым человеком"», — написала команда.