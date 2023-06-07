Врачам пришлось удалить мозговой имплант пациентки

Отчет об этом случае опубликован в научном журнале в Brain Stimulation, сообщает iflScience. У Риты Леггетт была диагностирована тяжелая хроническая эпилепсия, когда ей было 3 года. Она перепробовала несколько вариантов лечения, но ни один не помог. Когда ей было за 40, женщине имплантировали устройство Neurovista с интерфейсом «мозг-компьютер», предназначенное для обнаружения надвигающихся приступов. Хотя результаты испытаний устройства были неоднозначными, оно хорошо сработало у Леггет — благодаря предупреждениям она вовремя принимала лекарства и предотвращала приступы.