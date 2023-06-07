Артериальной гипертонии подвержена почти половина населения. Нередко ее серьезность недооценивают люди с подтвержденным диагнозом, которые в ходе терапии совершают критически опасные ошибки. Какие именно, "Аргументам и фактам" рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

По его словам, некоторые пациенты просто прекращают пить таблетки, когда начинают лучше себя чувствовать. Так поступать не нужно, потому что все препараты имеют определенный период действия.

Терапию при гипертонии должен назначать только врач. Он предварительно проводит оценку состояния пациента, учитывает особенности его организма и принимает к сведению результаты анализов и обследования. Лечение и самолечение недопустимы, потому что современная лекарственная терапия подразумевает индивидуальный подход, напомнил специалист.

Полагаться на то, что гипертония пройдет сама по себе, также не стоит, отмечает врач. Заболевание может быть обратимым в течение первого года, но только в том случае, если пациент моложе 50 лет и имеет лишь 1-2 фактора риска (речь идет, например, о низкой физической активности или какой-то вредной привычке).

Если больной следует назначениям своего лечащего врача, но не корректирует свой образ жизни, то хорошего результата также можно не ждать, считает Азизхон Аскаров. На гипертоника, который продолжает выпивать, курить, питаться жирной пищей, лекарственная терапия окажет максимум половину своего эффекта и то в лучшем случае.