Терапевт рассказала, как оказать первую помощь при тепловом ударе

При тепловом ударе пострадавшему необходимо сразу вызвать скорую помощь. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила терапевт Оксана Пивоварова. Признаками такого состояния, по ее словам, являются головная боль, тошнота, слабость, тахикардия, головокружение, покраснение кожи и обморок.

«До приезда скорой прикладывайте холодный компресс на лоб, подмышечные впадины, подколенные ямки. Мокрые полотенца меняйте каждые две-три минуты и охлаждайте их только в холодной воде. На пострадавшего нужно периодически брызгать прохладной водой — 20 градусов и менее», — объяснила Пивоварова.

Если пострадавший в сознании, она посоветовала дать ему выпить прохладную воду небольшими глотками, добавив в нее одну чайную ложку соли. Если же пациент упал в обморок, по словам врача, нужно приподнять ему ноги на 15-20 см выше уровня головы и снять одежду, чтобы обеспечить максимальное охлаждение.