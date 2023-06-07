Девушка почувствовала боль в ноге, села на унитаз и сломала кости

26-летняя жительница британского графства Мерсисайд Бетани Исон села на унитаз и сломала ногу из-за редкой болезни. Об этом сообщает Wales Online.

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Британка рассказала, что в 19 лет начала мучиться от дискомфорта в колене и обратилась к врачу, когда боль усилилась. Исон назначили рентген и физиотерапию. После обследования медики заявили, что в ее колене «что-то есть», однако так и не поставили точный диагноз. Исон продолжала испытывать дискомфорт. Однажды, вернувшись домой из колледжа, она направилась в спальню и поднялась по лестнице. В этот момент девушка почувствовала сильную боль в ноге и решила зайти в ванную комнату и сесть на сиденье унитаза, чтобы отдохнуть. Именно тогда у нее резко сломались кости в области коленного сустава.

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Бойфренд Исон вызвал скорую помощь. Ее доставили в больницу и провели там биопсию, которая показала, что причиной перелома стала гигантоклеточная опухоль кости — редкий вид новообразования костных тканей. Заболевание может поражать любую часть скелета и позвоночника, но чаще всего появляется в челюстях, плече либо в бедренном суставе.

Исон перенесла операцию, в ходе которой в ее колено и бедренную кость вставили протезы. Благодаря врачам она заново научилась ходить: сначала с костылями, а затем самостоятельно. Несмотря на это, медики ее предупредили, что 99 процентов пациентов не смогут полностью восстановиться и нормально передвигаться после хирургического вмешательства.

«Я сказала, что один процент пациентов сможет, и я могу быть в их числе. Я смогу доказать, что врачи ошибаются. И я это сделала», — рассказывает Исон.

Девушка прошла семинедельную интенсивную физиотерапию, почти год делала укрепляющие упражнения дома и действительно смогла полностью восстановиться.

«Я не знала, какой будет моя жизнь. А теперь я делаю все то, что, как думали врачи, я делать не смогу», — утверждает она.