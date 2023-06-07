Доктор Мясников перечислил основные источники заражения сальмонеллезом
Ежегодно от сальмонеллеза умирает 155 000 человек. Инфекция является самым распространенным в мире заболеванием, связанным с ЖКТ. Об этом "Общественной службе новостей" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, чаще всего причиной сальмонеллеза становятся вода и пищевые продукты.
"Все зависит от гигиены и определенных правил, потому что чаще всего люди заражаются сальмонеллезом через птицу и яйца, хотя их доля в последнее время снижается".
Нередко инфекция передается через мясо, рыбу и креветки, добавил эксперт.
Кроме того, не стоит забывать и про контакты с животными, в том числе кошками и собаками, обратил внимание Александр Мясников. Сальмонеллез, по его словам, передается и рептилиями, которых люди иногда содержат у себя дома: например, ящерицами и черепахами.