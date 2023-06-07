Ежегодно от сальмонеллеза умирает 155 000 человек. Инфекция является самым распространенным в мире заболеванием, связанным с ЖКТ. Об этом " Общественной службе новостей " рассказал врач и телеведущий Александр Мясников .

"Все зависит от гигиены и определенных правил, потому что чаще всего люди заражаются сальмонеллезом через птицу и яйца, хотя их доля в последнее время снижается".

Кроме того, не стоит забывать и про контакты с животными, в том числе кошками и собаками, обратил внимание Александр Мясников. Сальмонеллез, по его словам, передается и рептилиями, которых люди иногда содержат у себя дома: например, ящерицами и черепахами.