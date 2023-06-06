Ученые из Университета Сиднея провели исследования и выяснили, у каких людей риск заболеть сахарным диабетом второго типа ниже. Результатами работы они поделились в статье, опубликованной в издании British Journal of Sports Medicine .

В эксперименте участвовали более 60 тысяч человек. По условиям исследования, им нужно было носить акселерометры на запястье в течение семи лет.

Как выяснилось по завершению, даже у тех, кто имел генетические факторы риска развития диабета, риск заболевания снижался на 74 процента при занятиях спортом средней или высокой интенсивности более часа в день в сравнении с теми, кто уделял зарядке всего лишь пять минут.