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Ученые нашли способ снизить риск развития сахарного диабета второго типа

Ученые из Университета Сиднея провели исследования и выяснили, у каких людей риск заболеть сахарным диабетом второго типа ниже. Результатами работы они поделились в статье, опубликованной в издании British Journal of Sports Medicine.

В эксперименте участвовали более 60 тысяч человек. По условиям исследования, им нужно было носить акселерометры на запястье в течение семи лет.

Как выяснилось по завершению, даже у тех, кто имел генетические факторы риска развития диабета, риск заболевания снижался на 74 процента при занятиях спортом средней или высокой интенсивности более часа в день в сравнении с теми, кто уделял зарядке всего лишь пять минут.

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