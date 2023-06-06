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Врач перечислил группы сложных для анестезиологов больных

Анестезиолог Аксельрод: беременные, дети и пожилые входят в группы риска для анестезии.

Врач перечислил группы сложных для анестезиологов больных
© Freepik.com

Беременные женщины, дети, пожилые, а также сердечно-сосудистые, нейрохирургические и ортопедические больные вызывают наибольшую тревогу у анестезиологов, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением анестезиологии-реанимации II (кардиоанестезиология) Российского научного центра хирургии им. Петровского, профессор РАН Борис Аксельрод.

«Особая статья – это беременные женщины. Я перед акушерскими анестезиологами просто преклоняюсь, потому что это двойная ответственность: два пациента одновременно находятся на хирургическом столе с огромным количеством проблем», – объяснил специалист.

Кроме того, очень важен возраст. Пожилые пациенты в принципе — это группа риска, у них летальность во время анестезии гораздо выше. Дети – также особая статья.

Несмотря на то, что эти больные входят в группы риска, вероятность анестезиологической летальности с применением современных препаратов мала.

«В конце 50-х годов ХХ века летальность колебалась от 6 до 3 случаев на 10 тыс. анестезий, в конце 80-х годов от 1 случая до 4 случаев на 10 тыс. анестезий, а сейчас это совсем другие цифры. Последние результаты показывают, что летальность в наше время составляет 0,4 на 100 тыс. процедур», – заключил Аксельрод.

Как прогрессировал наркоз с момента его первого применения в 1846 году, какие стадии анестезии наиболее опасны, стоит ли проходить такие процедуры, как лечение зубов, колоноскопия, гастроскопия под общим наркозом, и что нужно знать обычному человеку о наркозе перед операцией – в интервью «Газеты.Ru».

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