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Назван день недели, в который чаще случаются инфаркты

Понедельник оказался днем, когда у людей чаще всего случается сердечный приступ. К такому выводу пришли специалисты Белфастского фонда здравоохранения и социальной защиты и Королевского колледжа хирургов Ирландии, сообщает издание News Medical.

Эксперты проанализировали даты госпитализации более 10 тысяч пациентов, которые попали в больницу в период с 2013 по 2018 год. Им диагностировали самую опасную форму сердечного приступа - инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI).

Как оказалось, чаще всего пациентов госпитализировали в понедельник и в воскресенье. Специалисты не смогли объяснить эту закономерность, однако предположили, что всплеск числа людей, поступивших в больницу в начале и в конце недели, может быть связан с циркадными ритмами.

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