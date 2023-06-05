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Россиян предупредили о последствиях укуса клеща для психики

Укус клеща, являющегося переносчиком инфекций, может в некоторых случаях грозить последствиями для психики человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-инфекционист Елена Мескина.

Россиян предупредили о последствиях укуса клеща для психики
© Lenta.ru

Врач уточнила, что если клещ оказался переносчиком болезни Лайма, то у укушенного и зараженного им человека может развиться воспаление суставов — артрит; воспаление сердца — миокардит; энцефалит — воспаление головного мозга. Именно энцефалит, объяснила она, может вызывать психические расстройства.

«Он сопровождается характерными пятнами на коже, правда, со временем они становятся незаметными, поэтому человек может запустить процесс лечения. В этом случае и возникают психические осложнения», — сказала Мескина.

При клещевом энцефалите, который также может переносить клещ, у человека наблюдаются сильная лихорадка и ломота в суставах, которые часто проходят без лечения.

«У немногих людей болезнь перетекает в воспаление мозга. Если это произошло, у человека могут появиться психические расстройства», — предупредила она.

Врач подчеркнула, что сам клещ не заразит человека психическими заболеваниями, но может переносить болезни, провоцирующие галлюцинации, потерю сознания, заторможенность сознания.

Ранее терапевт Ольга Чиркова перечислила главные летние угрозы для здоровья детей. Она напомнила взрослым, что дети должны мыть руки, пить чистую воду и есть свежую еду, чтобы не заразиться кишечными инфекциями.

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