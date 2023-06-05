Россиян предупредили о последствиях укуса клеща для психики

Укус клеща, являющегося переносчиком инфекций, может в некоторых случаях грозить последствиями для психики человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-инфекционист Елена Мескина.

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Врач уточнила, что если клещ оказался переносчиком болезни Лайма, то у укушенного и зараженного им человека может развиться воспаление суставов — артрит; воспаление сердца — миокардит; энцефалит — воспаление головного мозга. Именно энцефалит, объяснила она, может вызывать психические расстройства.

«Он сопровождается характерными пятнами на коже, правда, со временем они становятся незаметными, поэтому человек может запустить процесс лечения. В этом случае и возникают психические осложнения», — сказала Мескина.

При клещевом энцефалите, который также может переносить клещ, у человека наблюдаются сильная лихорадка и ломота в суставах, которые часто проходят без лечения.

«У немногих людей болезнь перетекает в воспаление мозга. Если это произошло, у человека могут появиться психические расстройства», — предупредила она.

Врач подчеркнула, что сам клещ не заразит человека психическими заболеваниями, но может переносить болезни, провоцирующие галлюцинации, потерю сознания, заторможенность сознания.