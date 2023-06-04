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Выяснилось, как характер человека влияет на восприятие информации, память и внимание

Психологи выяснили, как связаны личностные качества людей и когнитивные способности — внимание, речь, память и восприятие окружающие действительности. Оказалось, что уровень активности человека и его психическое здоровье влияют на накопление и обработку информации.

Выяснилось, как характер человека влияет на восприятие информации
© Naukatv.ru

Личность человека влияет на действия, эмоции и мысли, определяя, относимся ли мы к экстравертам или интровертам, насколько мы вежливы, настойчивы, любопытны или тревожны. Например, интровертные личности часто воспринимаются как более интеллектуальные, но ученым раньше не хватало всестороннего понимания темы.

В исследовании проанализированы данные более 1300 исследований в 50 странах мира, в которых приняли участие более 2 млн человек. Ученые установили, что у активных и энергичных людей когнитивные способности проявляются гораздо лучше. Также существует устойчивая связь между когнитивными способностями и открытостью мышления.

Основные выводы метаанализа:

Люди, ведущие активный и энергичный образ жизни, как правило, лучше владеют различными когнитивными способностями. В первую очередь, это широкий кругозор, память и улучшенная обработка информации. Независимо от предмета, активные люди, как правило, знают о нем больше.

Людям, склонным к депрессии или тревоге, бывает сложнее накапливать знания или логически рассуждать.

Более трудолюбивый и эмпатичный человек, как правило, лучше владеет речью и в целом больше знает. Существует устойчивая положительная связь между многими когнитивными способностями и восприимчивостью к свежим идеям.

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