$80.88-0.0987.10+0.52

Терапевт Фаррахов объяснил, как избежать укачивания

Предотвратить укачивание в транспорте помогут грамотный выбор места и ряд продуктов. Способы сохранить хорошее самочувствие в своем экспертном блоге перечислил терапевт Марат Фаррахов.

Терапевт объяснил, как избежать укачивания
© Pxhere

По словам специалиста, справиться с укачиванием помогут антигистаминные препараты: они блокируют действие вещества, которое усиливает все симптомы. Доктора рекомендуют принимать такие препараты за 30-60 минут до поездки, но не садиться за руль, если выпили лекарство.

Если человека укачивает сильно и в любом транспорте, ему могут назначить противотревожные и успокоительные средства. Но важно помнить, что у таких лекарств много побочных действий, и не принимать их без назначения врача.

Противорвотные препараты снизят тошноту и предотвратят рвоту, если выпить их за полчаса-час до поездки.

Помимо лекарств, можно воспользоваться рядом других средств. Однако, предупреждает Марат Фаррахов, они помогут только в легких и среднетяжелых случаях, а симптомы под их действием не исчезнут полностью. Кроме того, не исключено, что они вызовут аллергию или не будут сочетаться с рядом лекарств.

Малышева рассказала, что делать, если тошнит в машине

Прежде всего важно выбрать правильное место в транспорте. Колебания должны быть минимальны, а также человеку должно быть удобно смотреть на горизонт. В транспорте может быть полезно сидеть с закрытыми глазами, глубоко дышать и выбирать место так, чтобы струя воздуха была направлена в лицо.

Чтобы защититься от укачивания, можно съесть за полчаса до дороги кусочек имбиря или выпить имбирного чая. С собой в поездку терапевт рекомендует взять конфеты со вкусом мяты и лимона, гвоздику (ее нужно медленно разжевывать) или лаванду.

Плотный обед и спиртное, напротив, окажут противоположный эффект, гомеопатические препараты не сработают. Смартфон и книга в пути только усилят неприятные ощущения, а провоцировать тошноту может также резкий запах парфюма.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как справиться с приступом тошноты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий