Терапевт объяснил, как избежать укачивания

Предотвратить укачивание в транспорте помогут грамотный выбор места и ряд продуктов. Способы сохранить хорошее самочувствие в своем экспертном блоге перечислил терапевт Марат Фаррахов.

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По словам специалиста, справиться с укачиванием помогут антигистаминные препараты: они блокируют действие вещества, которое усиливает все симптомы. Доктора рекомендуют принимать такие препараты за 30-60 минут до поездки, но не садиться за руль, если выпили лекарство.

Если человека укачивает сильно и в любом транспорте, ему могут назначить противотревожные и успокоительные средства. Но важно помнить, что у таких лекарств много побочных действий, и не принимать их без назначения врача.

Противорвотные препараты снизят тошноту и предотвратят рвоту, если выпить их за полчаса-час до поездки.

Помимо лекарств, можно воспользоваться рядом других средств. Однако, предупреждает Марат Фаррахов, они помогут только в легких и среднетяжелых случаях, а симптомы под их действием не исчезнут полностью. Кроме того, не исключено, что они вызовут аллергию или не будут сочетаться с рядом лекарств.

Прежде всего важно выбрать правильное место в транспорте. Колебания должны быть минимальны, а также человеку должно быть удобно смотреть на горизонт. В транспорте может быть полезно сидеть с закрытыми глазами, глубоко дышать и выбирать место так, чтобы струя воздуха была направлена в лицо.

Чтобы защититься от укачивания, можно съесть за полчаса до дороги кусочек имбиря или выпить имбирного чая. С собой в поездку терапевт рекомендует взять конфеты со вкусом мяты и лимона, гвоздику (ее нужно медленно разжевывать) или лаванду.

Плотный обед и спиртное, напротив, окажут противоположный эффект, гомеопатические препараты не сработают. Смартфон и книга в пути только усилят неприятные ощущения, а провоцировать тошноту может также резкий запах парфюма.

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