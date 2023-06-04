$80.88-0.0987.10+0.52

Хирург Мустафин рассказал, какой образ жизни грозит проблемами с сердцем

Сердечно-сосудистый хирург Айдар Мустафин в беседе с изданием "Говорит Москва" рассказал, какой образ жизни может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

По словам специалиста, большую часть его пациентов составляют мужчины старше 45 лет, имеющие вредные привычки. Доктор также отметил, что проблемы с сердцем как правило встречаются у тех, кто не следит за своим здоровьем, неправильно питается, ввиду чего имеет проблемы с лишним весом и давлением.

Мустафин порекомендовал вести активный образ жизни, больше двигаться и контролировать артериальное давление. По его словам, инфаркты "молодеют" и все чаще встречаются у людей от 38 лет. Этому способствуют вредные привычки и малоподвижный образ жизни.

Врач назвал главные симптомы инфаркта миокарда

Помимо этого, по словам хирурга, чаще страдают те, кто не интересуется своим здоровьем и игнорирует проявление симптомов, предпочитая отказаться от похода к врачу и принятия необходимых лекарств.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как проявляются сердечные отеки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий