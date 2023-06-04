Сердечно-сосудистый хирург Айдар Мустафин в беседе с изданием "Говорит Москва" рассказал, какой образ жизни может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

По словам специалиста, большую часть его пациентов составляют мужчины старше 45 лет, имеющие вредные привычки. Доктор также отметил, что проблемы с сердцем как правило встречаются у тех, кто не следит за своим здоровьем, неправильно питается, ввиду чего имеет проблемы с лишним весом и давлением.

Мустафин порекомендовал вести активный образ жизни, больше двигаться и контролировать артериальное давление. По его словам, инфаркты "молодеют" и все чаще встречаются у людей от 38 лет. Этому способствуют вредные привычки и малоподвижный образ жизни.

Помимо этого, по словам хирурга, чаще страдают те, кто не интересуется своим здоровьем и игнорирует проявление симптомов, предпочитая отказаться от похода к врачу и принятия необходимых лекарств.