Врач запретил россиянам прикасаться к голубям из-за риска смерти

Российский врач предупредил о риске заразиться птичьим гриппом во время кормления голубей.

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о стремительном распространении птичьего гриппа. Из-за смертельной болезни в некоторых регионах страны объявляли карантин. Эпидемия считается крупнейшей за последнее десятилетие.

По мнению специалиста, заразиться гриппом можно, прикоснувшись к голубям. Люди часто кормят этих птиц, не думая, что они представляют угрозу.

– Покормив того же голубя, можно заразиться птичьим гриппом, сальмонеллезом, орнитозом, хламидиозом и другими болезнями, – цитирует Мясникова МК.