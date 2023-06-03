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Врач запретил россиянам прикасаться к голубям из-за риска смерти

Российский врач предупредил о риске заразиться птичьим гриппом во время кормления голубей.

Врач запретил россиянам прикасаться к голубям из-за риска смерти
© Vse42.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о стремительном распространении птичьего гриппа. Из-за смертельной болезни в некоторых регионах страны объявляли карантин. Эпидемия считается крупнейшей за последнее десятилетие.

По мнению специалиста, заразиться гриппом можно, прикоснувшись к голубям. Люди часто кормят этих птиц, не думая, что они представляют угрозу.

– Покормив того же голубя, можно заразиться птичьим гриппом, сальмонеллезом, орнитозом, хламидиозом и другими болезнями, – цитирует Мясникова МК.

Врачи отметил, что заразиться можно и без прямого контакта с птицей: достаточно просто дышать с ней одним воздухом.

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