Иммунолог объяснила, как аллергикам спастись от тополиного пуха

Иммунолог Фомина рассказала, как аллергикам спастись от тополиного пуха
Москвичам, страдающим поллинозом, стоит носить маски, поскольку тополиный пух является разносчиком пыльцы. Об этом сообщила главный внештатный специалист — аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Дарья Фомина.
По ее мнению, тополиный пух является альтернативным разносчиком пыльцы.
— Аллергики могут защитить себя маской и спреями для слизистой носа, которые создают барьеры для контакта слизистых с любой пыльцой, — сказала она.
Иммунолог подчеркнула, что человеку необходимо умываться и полностью переодеваться, когда он возвращается домой с прогулки, передает РИА Новости.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек с аллергией на пыльцу может начать реагировать на ряд продуктов питания. По словам медика, некоторые продукты содержат органические соединения, близкие по структуре к аллергенам пыльцы.
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