Иммунолог объяснила, как аллергикам спастись от тополиного пуха

Москвичам, страдающим поллинозом, стоит носить маски, поскольку тополиный пух является разносчиком пыльцы. Об этом сообщила главный внештатный специалист — аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Дарья Фомина.

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По ее мнению, тополиный пух является альтернативным разносчиком пыльцы.

— Аллергики могут защитить себя маской и спреями для слизистой носа, которые создают барьеры для контакта слизистых с любой пыльцой, — сказала она.

Иммунолог подчеркнула, что человеку необходимо умываться и полностью переодеваться, когда он возвращается домой с прогулки, передает РИА Новости.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек с аллергией на пыльцу может начать реагировать на ряд продуктов питания. По словам медика, некоторые продукты содержат органические соединения, близкие по структуре к аллергенам пыльцы.