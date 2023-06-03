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Иммунолог Фомина рассказала, как аллергикам спастись от тополиного пуха

Москвичам, страдающим поллинозом, стоит носить маски, поскольку тополиный пух является разносчиком пыльцы. Об этом сообщила главный внештатный специалист — аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Дарья Фомина.

Иммунолог объяснила, как аллергикам спастись от тополиного пуха
© Вечерняя Москва

По ее мнению, тополиный пух является альтернативным разносчиком пыльцы.

— Аллергики могут защитить себя маской и спреями для слизистой носа, которые создают барьеры для контакта слизистых с любой пыльцой, — сказала она.

Иммунолог подчеркнула, что человеку необходимо умываться и полностью переодеваться, когда он возвращается домой с прогулки, передает РИА Новости.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек с аллергией на пыльцу может начать реагировать на ряд продуктов питания. По словам медика, некоторые продукты содержат органические соединения, близкие по структуре к аллергенам пыльцы.

По всей Москве зацвели сирень и другие растения. Даже тополя уже оперились — хотя не жара еще и не июнь. Этот период — страшный сон аллергиков. «Вечерняя Москва» узнала, какие растения цветут в Москве и как долго это длится.

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