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Врач-дерматолог Егорова рассказала, как избавиться от запаха пота

Если у человека потоотделение сопровождается неприятным запахом, то это может быть сигналом об эндокринологических нарушениях. Для этого нужно обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы. Назначенная схема лечения поможет облегчить ситуацию, рассказал специалист "Аргументам и Фактам".

Врач рассказала, как избавиться от запаха пота
© runews24.ru

В случае, когда запах пота появляется неожиданно и раньше человек с таким не сталкивался, нужно обратиться к врачу. Однако можно использовать подручные средства для сокрытия запаха.

В первую очередь можно изменить рацион питания. Стоит прекратить есть морепродукты, лук и чеснок, рыбу и алкогольные напитки.

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