Врач рассказала, как избавиться от запаха пота

Если у человека потоотделение сопровождается неприятным запахом, то это может быть сигналом об эндокринологических нарушениях. Для этого нужно обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы. Назначенная схема лечения поможет облегчить ситуацию, рассказал специалист "Аргументам и Фактам".

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В случае, когда запах пота появляется неожиданно и раньше человек с таким не сталкивался, нужно обратиться к врачу. Однако можно использовать подручные средства для сокрытия запаха.