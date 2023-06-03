Врач рассказала, как избавиться от запаха пота

Врач-дерматолог Егорова рассказала, как избавиться от запаха пота
Если у человека потоотделение сопровождается неприятным запахом, то это может быть сигналом об эндокринологических нарушениях. Для этого нужно обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы. Назначенная схема лечения поможет облегчить ситуацию, рассказал специалист "Аргументам и Фактам".
В случае, когда запах пота появляется неожиданно и раньше человек с таким не сталкивался, нужно обратиться к врачу. Однако можно использовать подручные средства для сокрытия запаха.
В первую очередь можно изменить рацион питания. Стоит прекратить есть морепродукты, лук и чеснок, рыбу и алкогольные напитки.