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Доктор Мясников развеял основные мифы из медицинского сообщества

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников развенчал четыре популярных мифа, которые распространены даже в медицинском сообществе.

Мясников развеял основные мифы из медицинского сообщества
© Вечерняя Москва

Так, многие медики говорят о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней, а самом деле — можно, отметил теледоктор.

Также он развеял миф о том, что капельницы помогают при гипертонии. По его словам, сами по себе капельницы не лечат, они только могут купировать гипертонический криз.

Кроме того, рекомендация принимать витамины для укрепления иммунитета является еще одной популярной ошибкой среди медиков. Больше помогают хорошее питание, спорт, закаливание, сообщил доктор в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Еще врачи часто говорят, что при низком гемоглобине нужно чаще употреблять гречку. Однако на самом деле такое железо организм просто не может усвоить, лучше есть мясо или рыбу.

Александр Мясников и стоматолог Геннадий Шаргородский опровергли миф о том, что причиной возникновения кариеса являются сладкие продукты. Они сообщили, что основной причиной появления кариеса являются патологические микробы.

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