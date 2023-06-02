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Врач Мухина объяснила, чем опасен известный заменитель сахара

О том, какой сахарозаменитель может способствовать развитию инсулинорезистентности и накоплению лишнего жира, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с "Москвой 24".

Врач объяснила, чем опасен известный заменитель сахара
© Unsplash

По словам специалиста, у фруктозу действительно более низкий гликемический индекс. И тем не менее это вещество способствует синтезу жира и может привести к инсулинорезистентности.

"Фруктоза способствует отложению жира в печени, отложению абдоминального и подкожного жира, поэтому ее не рекомендуется есть в порошковом виде", - предупредила Марият Мухина.

Вся правда о коварстве добавленного сахара: где он содержится и чем опасен

Ранее эндокринолог Григорьева назвала кофе, алкоголь и фруктозу опасными для печени.

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