Врач объяснила, чем опасен известный заменитель сахара

Врач Мухина объяснила, чем опасен известный заменитель сахара
О том, какой сахарозаменитель может способствовать развитию инсулинорезистентности и накоплению лишнего жира, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с "Москвой 24".
По словам специалиста, у фруктозу действительно более низкий гликемический индекс. И тем не менее это вещество способствует синтезу жира и может привести к инсулинорезистентности.
"Фруктоза способствует отложению жира в печени, отложению абдоминального и подкожного жира, поэтому ее не рекомендуется есть в порошковом виде", - предупредила Марият Мухина.