Врач объяснила, чем опасен известный заменитель сахара

О том, какой сахарозаменитель может способствовать развитию инсулинорезистентности и накоплению лишнего жира, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с " Москвой 24 ".

По словам специалиста, у фруктозу действительно более низкий гликемический индекс. И тем не менее это вещество способствует синтезу жира и может привести к инсулинорезистентности.