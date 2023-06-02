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Врач прокомментировал миф о неизлечимости женского алкоголизма

Врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что утверждение о неизлечимости женского алкоголизма является мифом.

Специалист указал на примеры сотен женщин, прошедших реабилитационные программы и находящихся в трезвости, как прямое доказательство обратного. Исаев отметил, что миф о неизлечимости возникает из-за недостатка адекватной помощи.

Также источником подобных взглядов он назвал представления о том, что зависимые женщины получили всю необходимую помощь.

Врач предложил гипотезу, что социальные традиции, связанные с сохранностью семьи и домашнего очага, могут быть факторами, которые снижают риск алкогольной зависимости у женщин.

Исаев указал, что женщины, обратившиеся за помощью, обычно имеют тяжёлую психиатрическую и психологическую базу. Он привёл это в качестве объяснения тому, почему многим кажется, что женский алкоголизм неизлечим.

Напомним, что ранее хирург Александр Умнов связал злоупотребление пивом с возможным развитием рака молочной железы и женских половых органов, а терапевт Олеся Савельева предупредила о том, что распространённые вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, могут сократить жизнь на десятки лет.

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