Названы лучшие напитки для повышения потенции

Кофе, свекольный сок и некоторые другие напитки улучшают кровоток в организме и усиливают эрекцию у мужчин, считают уролог Эми Перлман и диетологи Лорен Манакер и Кэтрин Гомес. Их мнение приводит издание Eat This, Not That.