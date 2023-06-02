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Ученые рассказали о пользе употребления бананов для организма

В бананах есть сбалансированное сочетание полезных микроэлементов, клетчатки и углеводов.

Ученые рассказали о пользе употребления бананов для организма
© Волгоградская правда

В составе бананов содержится большое количество калия и немного натрия. Это сочетание позволяет сбалансировать артериальное давление, сообщает издание ETNT.

Также в бананах сбалансированное сочетание микроэлементов, клетчатки и углеводов, что делает этот фрукт неотъемлемой частью любой диеты.

Кроме того, низкий гликемический индекс этого фрукта может уменьшить риск возникновения диабета второго типа, а антиоксиданты в их составе борются с воспалениями в организме.

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