Ученые рассказали о пользе употребления бананов для организма
В бананах есть сбалансированное сочетание полезных микроэлементов, клетчатки и углеводов.
В составе бананов содержится большое количество калия и немного натрия. Это сочетание позволяет сбалансировать артериальное давление, сообщает издание ETNT.
Также в бананах сбалансированное сочетание микроэлементов, клетчатки и углеводов, что делает этот фрукт неотъемлемой частью любой диеты.
Кроме того, низкий гликемический индекс этого фрукта может уменьшить риск возникновения диабета второго типа, а антиоксиданты в их составе борются с воспалениями в организме.