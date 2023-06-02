Ученые рассказали о пользе употребления бананов для организма

В бананах есть сбалансированное сочетание полезных микроэлементов, клетчатки и углеводов.

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В составе бананов содержится большое количество калия и немного натрия. Это сочетание позволяет сбалансировать артериальное давление, сообщает издание ETNT.

Также в бананах сбалансированное сочетание микроэлементов, клетчатки и углеводов, что делает этот фрукт неотъемлемой частью любой диеты.