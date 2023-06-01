$80.97-0.0386.58+0.08

Академик Горелов рассказал, для кого особенно опасна корь

В последнее время число заболеваний корью в России стабилизировалось, но к наступлению сезона отпусков и активной миграции, согласно сообщению Роспотребнадзора, нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенными от кори и других инфекций.

Врач рассказал, для кого особенно опасна корь
© Unsplash

О том, для кого особенно опасна корь в эфире телеканала "Доктор" рассказал Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской Академии наук рассказал для кого особенно опасна корь в эфире телеканала "Доктор":

Видео дня

По словам врача, корь особенно опасна для людей с иммунодефицитом любой природы: при естественном ослаблении иммунитета после болезней, при ВИЧ, при фармацевтическом подавлении иммунитета в случае онкотерапии. Поэтому даже людей с ВИЧ при определенных показателях крови прививают от кори.

"Понятно, что любые вирусные инфекции для онкогематологических больных очень чреваты. И мы знаем, что международные протоколы при пересадке, например, костного мозга предусматривают обязательное определение вакцинального статуса.

Потому что, когда ребёнку пересаживают костный мозг, и он встречается с ветряночным вирусом или с герпесом третьего типа и, казалось бы, жизнь должна продолжаться и налаживаться, а происходит, к сожалению, печальная проблема", — объясняет специалист.

Поэтому, по словам врача, проводится скрининг беременных и определенных категорий на наличие или отсутствие у них антител. Проводится сначала вакцинация, а только потом соответствующее лечение.

Корь — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори. Оно передается воздушно-капельным путем и может привести к различным осложнениям, включая пневмонию, менингит, энцефалит и даже смерть. Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, конъюнктивит и характерную сыпь на коже. Вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения кори.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с корью в России

Ранее врач Александр Лаврищев перечислил наиболее частые осложнения после кори.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий