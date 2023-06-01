Названы продукты, содержащие "плохой" холестерин

О том, в каких продуктах содержится "плохой" холестерин, рассказал врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин изданию "Известия".

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По его словам "плохой" холестерин цепляется за повреждения внутри сосудов, прилипая к их стенкам. Такие скопления могут превратиться в атеросклеротические бляшки и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Врач объяснил, что в большом количестве "плохой" холестерин содержится в сливочном масле, в мясных субпрродуктах (печень, мозги, почки), в майонезе и яичных желтках. Людям с повышенным холестерином стоит ограничить потребление этих продуктов.

Кроме того, "вредный" холестерин содержится в сыре высокой жирности, поэтому лучше в качестве альтернативы выбирать мягкий сыр вроде брынзы, феты и моцареллы.

Врач также добавил, что среди вредных продуктов можно выделить колбасы и сардельки.