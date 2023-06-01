Гастроэнтеролог предупредил об опасности употребления окрошки

Гастроэнтеролог Неронов предупредил об опасности употребления окрошки
Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что окрошка может быть опасна для здоровья. Подробностями эксперт поделился в беседе с "РИАМО".
По словам медика, это блюдо может спровоцировать обострение имеющих хронических заболеваний органов пищеварения. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться нескольких правил:
"По температуре она должна быть не ледяной, слегка прохладной – не ниже 24-27 градусов. По составу квас и кефир могут быть также различными в своих вариациях".
Неронов отметил, что газированные и кислые варианты исполнения окрошки будут более агрессивными для пищеварительной системы.