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Гастроэнтеролог Неронов предупредил об опасности употребления окрошки

Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что окрошка может быть опасна для здоровья. Подробностями эксперт поделился в беседе с "РИАМО".

Гастроэнтеролог предупредил об опасности употребления окрошки
© РИА Новости

По словам медика, это блюдо может спровоцировать обострение имеющих хронических заболеваний органов пищеварения. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться нескольких правил:

"По температуре она должна быть не ледяной, слегка прохладной – не ниже 24-27 градусов. По составу квас и кефир могут быть также различными в своих вариациях".

Кроме кваса: что может стать "бульоном" для окрошки

Неронов отметил, что газированные и кислые варианты исполнения окрошки будут более агрессивными для пищеварительной системы.

Ранее диетолог рассказала, чем опасна окрошка для пенсионеров.

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