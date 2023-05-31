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В Минздраве разработали стандарт помощи для людей с ПТСР

В Минздраве разработали и утвердили единый стандарт помощи людям, страдающим от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщает "Коммерсант".

Сообщается, что раннее подобного стандарта в России не существовало. Теперь его разработали на основе клинических рекомендаций от врачей и экспертов.

Из проекта приказа следует, что длительность лечения пациентов с ПТСР составит 325 дней. Помощь можно будет получать как стационарно, так и амбулаторно. Сначала пациентов будут направлять к психологу, а затем к психотерапевту и психиатру, если есть такая необходимость.

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Также в проекте перечислены антидепрессант, рекомендованные пациентам с таким расстройствам и процедуры. Людям с ПТСР предлагают лечиться с помощью солнца, воздушных и ароматических ванн, лечебного душа. Также к лечению будет добавлено консультирование у специалистов.

Ранее сообщалось, что врач назвал последствия тревожных расстройств.

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