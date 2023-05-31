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Терапевт Романенко объяснила, из-за чего возникает кашель по утрам

Утром кашель может возникать, если у человека бронхит, рефлюксная болезнь или некоторые другие недуги. Об этом "Москве 24" рассказала терапевт Татьяна Романенко.

Терапевт объяснила, из-за чего возникает кашель по утрам
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По ее словам, при бронхите или пневмонии кашель может появляться в разное время суток. Если у человека воспалена гортань или глотка вследствие простудного заболевания, он также может кашлять утром.

Аналогичный симптом может беспокоить, когда есть воспаление со стороны носа.

Кроме того, утренний кашель может беспокоить, когда имеется воспаление со стороны носа. При "синдроме постназального затека" секрет из полости носа перетекает в гортань, глотку. Когда человек просыпается и встает, он начинает кашлять.

Что делать, если кашель не проходит больше трех недель

Еще одна возможная причина утреннего кашля — патология желудочно-кишечного тракта. В таком случае он возникает из-за того, что содержимое желудка забрасывается в глотку. Может возникать кашель утром и из-за аллергии.

Ранее "Рамблер" рассказывал, о чем сигнализирует ночной кашель.

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