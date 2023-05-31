Невролог рассказал, как снизить риск деменции

Возникновение деменции можно предотвратить, если придерживаться ряда правил. О чем именно необходимо помнить, рассказал "Вечерней Москве" невролог, рефлексотерапевт Рустем Гайфутдинов.

© Pxhere

По словам специалиста, приобретенное слабоумие чаще всего развивается из-за из-за атеросклероза или гипертонии, может появиться после инсульта. Как правило, у пациента несколько болезней, которые становятся причинами этого состояния.

У человека с деменцией нарушаются когнитивные способности, ухудшается мыслительная деятельность и координация, он перестает воспринимать чужую речь. Врач в числе симптомов также называет перепады настроения, тремор, отсутствие логики в мыслях, провалы в памяти. Когда болезнь прогрессирует, пациент перестает ориентироваться в пространстве, легко может заблудиться.

Чтобы предотвратить деменцию, важно уделять внимание социальной активности, избавляться от вредных привычек, контролировать уровень стресса, холестерина и общего состояния здоровья, а также интеллектуально развиваться.

Врач также рекомендует заниматься физической культурой, в частности кардиотренировками и поддержанием мелкой моторики. Людям преклонного возраста следует есть меньше мяса и молочных продуктов.

Доктор считает, что полезно будет выстроить рацион по принципам средиземноморского меню: есть рыбу, овощи, фрукты. За счет этого станет меньше инсулина и снизится риск нарушений в работе сердца и сосудов. Важно также читать, решать головоломки и другие интеллектуальные задачи.

Чтобы болезнь не прогрессировала, особенно важно общаться и поддерживать социальные связи, напоминает эксперт.

Ранее "Рамблер" писал о том, может ли работа на даче снизить риск деменции.