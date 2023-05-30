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Эпидемиолог сообщил о росте заболевших ВИЧ в России

В 2022 году в России уровень заболеваемости ВИЧ вновь начал расти, рассказал эпидемиолог.

Эпидемиолог сообщил о росте заболевших ВИЧ в России
© Vse42.ru

Эпидемиолог Покровский отметил, что если некоторое время назад уровень заболеваемости на 100 тысяч населения понижался, то теперь он вновь начал расти. Так, за прошлый год еще 60 тысяч заразились и 30 тысяч умерли, сообщил врач.

Также ученый отметил, что если ранее заболевание распространялось внутривенно через употребление наркотиков, то теперь им все чаще заражаются обычные люди.

Как сообщает Парламентская газета, в 2021 году в 27 регионах страны было зафиксировано, что более одного процента всех женщин являются носителями ВИЧ. Это соответствует третьей стадии эпидемии заболевания.

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