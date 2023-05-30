Эпидемиолог сообщил о росте заболевших ВИЧ в России
В 2022 году в России уровень заболеваемости ВИЧ вновь начал расти, рассказал эпидемиолог.
Эпидемиолог Покровский отметил, что если некоторое время назад уровень заболеваемости на 100 тысяч населения понижался, то теперь он вновь начал расти. Так, за прошлый год еще 60 тысяч заразились и 30 тысяч умерли, сообщил врач.
Также ученый отметил, что если ранее заболевание распространялось внутривенно через употребление наркотиков, то теперь им все чаще заражаются обычные люди.
Как сообщает Парламентская газета, в 2021 году в 27 регионах страны было зафиксировано, что более одного процента всех женщин являются носителями ВИЧ. Это соответствует третьей стадии эпидемии заболевания.