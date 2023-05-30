Ученые выяснили биологическую причину внезапной смерти младенцев

Синдром внезапной детской смерти, или СВДС, является основной причиной смерти детей в первый год жизни, и причина остается загадкой. Чаще всего это происходит, когда ребенок спит.

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Ученые изучили одну теорию о причине СВДС, которая заключается в нарушении дыхания.

Исследователи из США изучили 58 детей, умерших от СВДС, и сравнила их с контрольной группой из дюжины детей, причины смерти которых были неизвестны. Они обнаружили аномалию в мозговом рецепторе младенцев с СВДС.

Рецептор участвует в защитной реакции организма на недостаток кислорода, заставляя нас просыпаться и хватать ртом воздух. Аномалия может помешать этому процессу дыхания.

Это открытие показало, что большая группа случаев СВДС может быть связана с этой аномалией рецепторов головного мозга.

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

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