Злоупотребление вином может привести к серьезным проблемам с органами. Об этом рассказал хирург Александр Умнов изданию NEWS.ru.

Врач объяснил, что из-за чрезмерного употребления вина, могут повредиться стенки органов. Это происходит потому, что алкоголь заставляет клетки отмирать, а на их месте образовываются рубцы и жировая ткань.

Злоупотребление вином заставляет клетки печени отмирать, структура органа сильно изменяется, начинают сжиматься сосуды и образуются застои и тромбы. Результатом этих процессов могут быть разрывы стенок органов.

По словам хирурга, внутреннее кровотечение — наиболее распространенная причина летального исхода среди тех, кто болен циррозом печению. До этого, как объяснил специалист, могут быть серьезные проблемы из-за того, что организм находится в состоянии интоксикации, развивающейся на фоне неспособности печени выполнять свои функции.

Из-за употребления вина, по словам врача, могут возникнуть камни в почках и пиелонефрит, потому как они вынуждены особенно интенсивно.

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