Курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков значительно сокращают жизнь человека. О влиянии каждой из этих привычек "Известиям" рассказала терапевт Олеся Савельева.

По словам специалиста, курящие люди живут на 10 лет меньше. У них повышается уровень холестерина в крови, возникает атеросклероз, образуются тромбы. Они также страдают из-за заболеваний ног.

Никотин способен привести к аритмии и даже к остановке сердца. Табакокурение также становится причиной рака легких, ротовой полости, желудка, поджелудочной железы, почек, молочной железы, шейки матки и других органов. У беременных женщин, которые курят, нередко рождаются мертвые или нездоровые дети, происходят кровотечения и выкидыши.

Эксперт подчеркнула, что в жидкости для вейпов и электронных сигарет тоже есть никотин, и он очень быстро попадает в кровь, когда человек вдыхает пар. Если сделать восемь или больше затяжек, вещество доберется до головного мозга.

У людей, которые злоупотребляют алкогольными напитками, длительность жизни уменьшается на 15-20 лет. Мозг начинает работать хуже, возможно алкогольное слабоумие. По словам Савельевой, алкоголизм становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе печени и почек, а также патологий желудочно-кишечного тракта. Могут снижаться половая функция, ослабляться иммунитет и возникать отклонения психики.

Наркотики вызывают самую страшную зависимость, которую ошибочно называют привычкой. Люди, которые употребляют наркотические вещества регулярно, живут не дольше восьми-девяти лет. Препараты разрушают сердце, легкие, нервную и иммунную системы. При внутривенном введении повышается вероятность СПИДа и гепатита В и С. Ингалянты негативно сказываются на мозговой активности и повреждают все органы, включая головной мозг.

Врач также напомнила, что небезопасны для здоровья и продолжительности жизни постоянное использование гаджетов, неправильное питание, недостаточное количество сна. Если вовремя не восстановить режим питания и сна, возможны серьезные последствия, в том числе ожирение и недосып.

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