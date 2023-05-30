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Эндокринолог Павлова объяснила, почему людям мало витамина D от солнца

В последние годы люди часто жалуются на дефицит витамина D, который приводит к остеопорозу, низкому аппетиту, проблемам со сном и зрением. Почему организму недостаточно солнечного света для поддержания нормального уровня витамина, в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, иногда витамину мешают вырабатываться солнцезащитные средства. Например, кремы с SPF действительно помогают поддерживать кожу молодой и защищаться от рака, но из-за отталкивающих минеральных частиц препятствует выработке витамина D. Отказываться от средства не стоит, но важно помнить об этом нюансе.

Кроме того, говорит Павлова, Россия располагается за 42-й параллелью. Из-за этого солнечные лучи падают под таким углом, из-за которого становится труднее вырабатывать витамин D.

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Не стоит забывать и о том, что современные люди мало времени проводят на открытом воздухе и на солнце: их работа, как правило, находится в помещении. Кроме того, если человек каждый день моется в горячей ванне или под душем с мылом и гелями, то у него вымывается кожное сало — база для синтеза витамина.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как витамин D может навредить.

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