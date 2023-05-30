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Исследование: ученые выявили вызывающие мигрень запахи

Японские неврологи из больницы Japanese Red Cross Shizuoka Hospital провели исследование и выяснили, какие запахи чаще всего провоцируют развитие мигрени. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature.

В исследовании участвовали боле 100 пациентов японской клиники. Чаще всего мигрень провоцировал запах духов (55,4 процента), на втором месте - запах табака (47,5 процента), а на третьем - запах кондиционера для белья (32,7 процента).

Также среди запахов, способных вызвать приступ мигрени, были названы запахи тела, мусора, средств по уходу за волосами, автомобилей и пота.

А вот запахи лимонов, мандаринов и яблок оказались совершенно безобидными.

Какие продукты помогут избежать приступов мигрени

Ранее невролог Шогенов назвал провоцирующие мигрень продукты.

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