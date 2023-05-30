Уникальную операцию провели медики в Петербурге

Российские медики провели уникальную операцию – прооперировали маленькую пациентку с тяжелой деформацией позвоночника по новой методике. Операция прошла при поддержке президентского фонда «Круг добра», сообщает корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.

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У четырехлетней Айланы двойной тяжелый диагноз – «врожденная деформация позвоночника и грудной клетки». Она один из самых сложных пациентов в истории Центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера. «У меня душа легла на этот научный центр исследовательский. Я решила сюда идти. Хотя многие отговаривали, говорили, что очень долго ждать, может, Курган, может, другой центр. Но я говорю: Я готова ждать столько, сколько нужно», –сказала мама девочки Ания Джармишева.

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Ждали они этого момента три года. И вот пациентку увозят в операционную. Помочь взялся Сергей Виссарионов. Для него случай Айланы редкий, но не безнадежный. Доктор – специалист по спинно-мозговым травмам и одновременно директор Центра имени Турнера – в этой операции отвечает за самую сложную часть.

Сначала хирург буквально разбил сросшиеся ребра и, чтобы кости росли правильно, поставил опорные элементы металлоконструкций из титана. Их сконструировали и собрали специально для Айланы. То же хирург сделал с поясничными позвонками и сквозь мышцы соединил их стержнями между собой.

«Это инновационно не только для нашего центра, но и для всего отечественного здравоохранения. И даже, в общем-то, для мирового здравоохранения. Потому что на сегодняшний день подобной методики лечения и разработанных к ней индивидуальных металлоконструкций не существует в мире», – сказал директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Сергей Виссарионов.

Методику в центре разрабатывали с 2017 года, теперь перешли к практике. Помог президентский фонд «Круг добра». Он помогает организовать и финансирует редкие и сложные детские операции, которые пока не входят в госпрограммы.

«Фонд «Круг добра» – это дополнительный механизм организации финансирования помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями. Я уверен, что перечень видов помощи будет лишь расширяться. Все больше детей смогут такую помощь получить в самых разных медицинских центрах страны», – отметил руководитель отдела по связям со СМИ Фонда «Круг добра» Александр Колесниченко.