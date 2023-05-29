Стало известно, чем опасны ароматные травы

В интервью изданию «Вести Подмосковья» врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о противопоказаниях известных приправ.

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По словам специалиста, в первую очередь такие ароматные травы как базилик, черемша, кинза или пастернак не стоит употреблять беременным женщинам, диабетикам и людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кинзу Иванов порекомендовал исключить из рациона людям, страдающим ишемической болезнью сердца, тромбофлебитом, а также при обострении панкреатита и гастрита.

Базилик опасен для диабетиков, поскольку понижает уровень сахара в крови, а у беременных женщин употребление этой ароматной травы может вызвать сокращение матки. Также отказаться от базилика, по словам специалиста следует людям, которые принимают антикоагулянты.

Отказаться от черемши врач советует при панкреатите, язве желудка и холецистите, поскольку высокое содержание эфирного чесночного масла в этой траве оказывает раздражающее воздействие на ЖКТ.

Ревень несет опасность для гипертоников, людей, страдающих мочекаменной болезнью, подагрой и язвенной болезни желудка.