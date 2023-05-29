Назван способ продлить жизнь после 65 лет

В интервью изданию «МедикФорум» врач-терапевт Ирина Андреева отметила, что продлить жизнь людям старше 65 лет помогают регулярные занятия спортом.

© Unsplash

Эксперт заявила, что лучше всего сочетать силовые тренировки и упражнения на выносливость. Последним специалист посоветовала уделять от 150 до 300 минут в неделю, а первым — две-три тренировки.

Андреева отметила также, что при этом не стоит забывать о ежедневной физической активности общей продолжительностью от 25 до 45 минут. Это может быть быстрая ходьба или, например, прогулка на велосипеде.

При этом эксперт подчеркнула, что необходимо следить за частотой сердечных сокращений: она должна составлять от 65 до 75% от максимальных значений.

Также Андреева посоветовала следить за питанием.

Ранее ученые обнаружили способ сохранить память при старении.