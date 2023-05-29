Скрытая неалкогольная жировая болезнь печени есть более чем у 30 процентов жителей больших городов. О симптомах, которые должны насторожить, "Вечерней Москве" рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

По словам специалиста, большой живот — повод проверить печень, потому что в норме жир не должен скапливаться только в этой области. Это сигнал того, что печень занимает большую часть пространства, а заросшим жиром органам не хватает места.

Если человек сонный днем и у него случаются остановки дыхания, ему следует сделать УЗИ печени и сдать кровь.

Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем. Неалкогольное поражение печени может сосуществовать с алкогольным, причем вместе они разрушают организм быстрее, чем поодиночке.

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