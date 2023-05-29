$80.06+0.0985.90-0.02

Гастроэнтеролог Харлов назвал симптомы проблем с печенью

Скрытая неалкогольная жировая болезнь печени есть более чем у 30 процентов жителей больших городов. О симптомах, которые должны насторожить, "Вечерней Москве" рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

По словам специалиста, большой живот — повод проверить печень, потому что в норме жир не должен скапливаться только в этой области. Это сигнал того, что печень занимает большую часть пространства, а заросшим жиром органам не хватает места.

Если человек сонный днем и у него случаются остановки дыхания, ему следует сделать УЗИ печени и сдать кровь.

Ночной симптом серьезных проблем с печенью

Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем. Неалкогольное поражение печени может сосуществовать с алкогольным, причем вместе они разрушают организм быстрее, чем поодиночке.

Ранее "Рамблер" развеивал миф о боли в печени.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий